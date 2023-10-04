Никто не захотел купить санатории в Цхалтубо

В очередной раз в Грузии не состоялся аукцион по продаже двух заброшенных санаториев "Ркинигзели" и "Имерети" города Цхалтубо из-за отсутствия желающих их приобрести.
"Имерети" (41 тыс кв м) выставлялся за 3 млн лари. "Ркинигзели" (33 тыс кв м) за 5 млн лари. Оба санатория входят в список объектов культурного наследия Грузии.
В качестве важного условия сделки было обязательное денежное вложение в размере около 9 млн лари в каждый санаторий для благоустройства территории – создания гостиничных мест и ресторана.
Минэкономики Грузии выставляют санатории Цхалтубо на аукцион с лета 2022 года. На данный момент удачно проданы меньше половины объектов – 6 из 14 на сумму около 31 млн лари.
Существенная роль в возрождении курорта в Цхалтубо отведена проекту "Новая жизнь Цхалтубо". Он занимается ремонтом городского пространства, облагораживанием центральной части курорта, развитием лечебного туризма, разработкой системы спа-комплексов, чтобы город смог снова привлекать туристов со всей страны.
Цхалтубо располагается в 7 км от Кутаиси и с давних времен известен лечебными источниками. В советское время он активно использовал свой санаторно-курортный потенциал и был популярным туристическим местом, однако после распада СССР большинство санаториев закрылись и город начал пустеть.