Российские туристы стали вторыми по числу визитов в Грузию

Росгранстрой отметил существенно возросший поток российских туристов, посещающих Грузию на личном транспорте – таможенники и пограничники на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" работают в усиленном режиме.

Поток легкового автотранспорта в направлении российско-грузинской границы на таможенно-пропускном пункте (ТПП) "Верхний Ларс" с наступлением летнего туристического сезона значительно возросло, сообщил в своем Telegram-канале Северо-Кавказский филиал ФГКУ Росгранстрой.

"В связи с существенным увеличением легкового трафика в туристический сезон нагрузка на пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией выросла… Сотрудники пограничной и таможенной служб работают в усиленном режиме"

- Росгранстрой

Наплыв автотуристов происходит несмотря на то, что ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" после модернизации значительно расширился – сейчас на нем работают 39 полос: 12 – для грузового транспорта, две – для автобусов, одна – резервная и 24 – для легковых автомобилей, передает Sputnik Грузия.

Тем не менее, возможности пункта пропуска остаются ограниченными, и зачастую здесь на нейтральной территории между российским и грузинским погранпереходами скапливаются как легковые, так и грузовые автомобили, и это нужно учитывать, планируя поездку. Стоит также запастись большим количеством воды, чтобы обеспечить ею не только своих пассажиров, но и питомцев.

Что касается туристического потока, то российские туристы прочно заняли второе место после граждан Турции по числу визитов, совершенных в страну за первый квартал 2024 года (215,5 тыс визитов), сообщили в Минэкономики Грузии.