Грузия побила рекорд по туристическому потоку

За первые три месяца этого года Грузию посетил почти 1 млн туристов. Доход от туристической сферы за этот срок составил более $800 млн.

Грузия побила свой рекорд по посещению туристов в нынешнем году. Страну посетил почти 1 млн турист, что на 40% больше, чем показатели предыдущего допандемийного рекорда 2019 года. Информацию об этом озвучил глава правительства республики Ираклий Кобахидзе.

Он также уточнил, что за первый квартал 2024 года Грузия заработала более $800 млн в сфере туризма.

"Мы в первом квартале приняли 1,3 млн международных визитеров, среди них 939 тыс. туристов"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер рассказал, что сейчас из республики совершаются вылеты по 38 направлениям, которые осуществляют 50 авиаперевозчиков, что также повлияло на рост туристического потока.

По словам Кобахидзе, Грузия рассчитывает принять в этом году более 5 млн путешественников и заработать на туризме $4,5 млрд.

Как сообщает Национальная администрация туризма, глава правительства озвучил данные за первые три месяца 2024 года, так как статистические данные за 5 месяц будут рассчитаны позднее.

Сообщается, что в Грузию в течение года могут приехать порядка миллиона туристов из России. Авиасообщение в республику сейчас осуществляется сразу несколькими перевозчиками в крупнейшие города страны. В летнем расписании значит 400 рейсов в неделю из России в Грузию.