Вестник Кавказа

Мужчина отправится в тюрьму за подготовку теракта в Крыму

Мужчина отправится в тюрьму за подготовку теракта в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина получил 16 лет заключения, он готовил теракт в Крыму. Решение вынес Южный окружной военный суд. Он планировал взорвать железнодорожные пути.

Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который планировал совершить террористический акт в Крыму, пишет пресс-служба антитеррористической комиссии Севастополя.

Его осудили на 16 лет, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, ему выписали штраф в размере 500 тыс рублей.

В ведомстве заявили, что мужчина в 2023 году планировал взорвать железнодорожные пути в регионе. Для этого он хранил самодельное взрывное устройство.

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