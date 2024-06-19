Вестник Кавказа

СБ ООН назвал теракты в Дагестане трусливыми и гнусными

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Совбез ООН осудил теракты, произошедшие в Махачкале и Дербенте. Атаки на дагестанские города произошли 23 июня. Погибли десятки человек.

Совет Безопасности ООН решительно осудил атаку на дагестанские города – Махачкалу и Дербент, сказано в заявлении для прессы.

Отмечается, что Совбез назвал террористическое нападение в Дагестане гнусным и трусливым.

Ранее сотрудник Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел выразила сожаление в связи с терактами в Дербенте и Махачкале.

Теракты в Дагестане 2024

Напомним, теракты в городах республики произошли 23 июня. Жертвами атаки боевиков стали свыше 20 человек. В ходе контртеррористической операции убито 6 террористов.

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