Вестник Кавказа

В ООН отреагировали на теракты в Дагестане

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
В ООН призвали наказать исполнителей терактов в городах Дагестана. Там же выразили соболезнования в связи с гибелью людей. Атаки на города произошли 23 июня.

Сотрудник Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отреагировала на террористическую атаку на Махачкалу и Дербент.

Представитель выразила сожаление в связи с нападениями на церкви, синагоги и полицейский пост, в результате которых погибли 19 человек.

Она призвала привлечь виновных к ответственности за содеянное. Троссел также заявила, что властям следует поощрять межнациональное и межконфессиональное согласие.

Теракты в Дагестане

Террористические атаки на два дагестанских города – Махачкалу и Дербент – произошли 23 июня. Боевики напали на синагоги, церкви, а также на полицейские посты.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о ликвидации 6 террористов. При этом от рук боевиков погибли 19 человек. В республике объявлен трехдневный траур.

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