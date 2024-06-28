ДТП с участием шести автомобилей произошло в Ереване

В результате ДТП с участием шести машин в Ереване пострадали пять человек. Все они госпитализированы.

В четверг, 4 июля, в Ереване произошла цепная авария с участием шести машин. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Согласно предварительной информации, в результате столкновения "Камаза" и "Газели" первый вылетел с проезжей части столкнулся с припаркованным автомобилем Mitsubishi. Далее по цепочке эта иномарка въехала в Opel, Opel – в Ford, а Ford – в ВАЗ-2106.

В ДТП пострадали пять человек, всех их отвезли в больницу.