Вестник Кавказа

ДТП с участием шести автомобилей произошло в Ереване

ДТП с участием шести автомобилей произошло в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате ДТП с участием шести машин в Ереване пострадали пять человек. Все они госпитализированы.

В четверг, 4 июля, в Ереване произошла цепная авария с участием шести машин. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Согласно предварительной информации, в результате столкновения "Камаза" и "Газели" первый вылетел с проезжей части столкнулся с припаркованным автомобилем Mitsubishi. Далее по цепочке эта иномарка въехала в Opel, Opel – в Ford, а Ford – в ВАЗ-2106.

В ДТП пострадали пять человек, всех их отвезли в больницу.

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