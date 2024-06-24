Вестник Кавказа

Ураган повредил дома и повалил деревья в Армении

Ураган повредил дома и повалил деревья в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ураганный ветер наблюдался в нескольких городах Армении накануне. Из-за непогоды пострадали крыши зданий, повалено большое количество деревьев.

Накануне в ряде регионов Армении прошел ураган, в результате чего оказались повреждены крыши домов и упало большое количество деревьев. Об этом информирует спасательная служба республики.

Сильный ураганный ветер наблюдался в период с 09:00 до 20:00 по местному времени. И-за разгула стихии пострадали ряд районов Еревана, а также Эчмиадзин и Ванадзор.

Специалисты выехали на места происшествия для укрепления конструкций и демонтажа опасных элементов. Кроме того, они убрали поваленные деревья.

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