Армения и Франция нацелились на расширение сотрудничества в сфере сейсмозащиты

Представители Армении и Франции обсудили вопросы взаимодействия в сфере сейсмозащиты. Стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу на данном направлении.

В четверг, 27 июня, глава МВД Армении Ваге Казарян провел встречу с французской делегацией Департамента экологического контроля и анализа Французского комиссариата по атомной энергии. Об этом сообщили в армянском ведомстве.

В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере сейсмозащиты.

Ваге Казарян обратил внимание на то, что одна из ключевых целей ведомства - является формирование и утверждение катастрофоустойчивого государства, а также последовательное снижение риска стихийных бедствий.

Он напомнил, что взаимодействие двух стран в сфере сейсмозащиты продолжается десятки лет, а особенно укрепились они после сильнейшего землетрясения 1988 года.

В свою очередь, члены французской делегации рассказали о работе, которые ведется в направлении экологии и мониторинга землетрясений. В частности, была подтверждена полная поддержка в сохранении и совершенствовании потенциала сейсмического мониторинга в республике Южного Кавказа.

Армянский министр подчеркнул, что возглавляемое им министерство продолжает заниматься модернизацией наблюдательной сети и усовершенствованием имеющегося оборудования.

Стороны также подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество.