Секретарь Совбеза Армении проводит встречи во Франции

Почти синхронно с визитом министра обороны в Париж прибыл секретарь Совбеза Армении. Армен Григорян рассказал о проведенных встречах на своей странице в соцсети.

Ереван и Париж продолжают крепить сотрудничество в оборонной сфере – об этом говорит последовавший почти сразу за поездкой главы Минобороны визит секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна во Францию.

В ходе него у Григоряна состоялся ряд встреч, о которых он рассказал в соцсетях.

Так, армянский политик принял участие в рабочем обеде, на котором присутствовали также дипломатический советник французского президента Бертран Бухвальтер и дипломат Брис Рокфей.

По словам секретаря СБ РА, на обеде рассматривались аспекты армяно-французских отношений. Кроме того, стороны поговорили о сотрудничестве на международных площадках.

Напомним, чуть ранее министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с военным советником французского президента Фабьеном Мандоном.