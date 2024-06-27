Ильхам Алиев и Си Цзиньпин встретились в Астане

В Астане состоялась встреча Ильхама Алиева и Си Цзиньпина. Переговоры прошли на полях саммита ШОС в Астане. Си Цзиньпин заявил, что Азербайджан будет добиваться успехов.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС, который проходит в Астане, пишет пресс-служба главы АР.

Си Цзиньпин на встрече выразил уверенность в том, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева и впредь будет добиваться новых успехов в различных сферах государственного строительства.

Он отметил, что отношения Пекина и Баку основаны на искренности и взаимном доверии, а Азербайджан и Китай являются друзьями, близкими партнерами, которые опираются на равенство и взаимовыгодное сотрудничество.

Си подчеркнул, что двустороннее сотрудничество дало эффективные результаты и стало более содержательное. Он заявил о готовности продолжить наращивать взаимную поддержку на благо народов Китая и Азербайджана.

Ильхам Алиев в свою очередь сказал, что Азербайджан намерен и дальше активно взаимодействовать с Китаем, а также укреплять связи по всем направлениям.

Глава государства отметил взаимную поддержку в международных структурах, в вопросах территориальной целостности и суверенитета двух стран, что выражается в различных документах.

Президент подчеркнул, что товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг $3 млрд и имеет потенциал к росту. Он уточнил, что Азербайджан старается продвигать свою продукцию на китайский рынок. При этом Алиев сообщил о росте экспорта из КНР.

Помимо этого, глава государства заявил о проявлении перспективы инвестиционного сотрудничества. Он напомнил, что китайский производитель электромобилей и электробусов BYD стал стратегическим партнером Азербайджана. Алиев отметил и рост грузоперевозок между странами.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживал политику "Одного Китая" и добавил, что МИД АР осудил выборы, которые прошли в Тайвани. Он рассказал и о поддержке Пекина территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Си Цзиньпин выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку политики "Одного Китая". Он сообщил, что позиции Баку и Пекина в борьбе с сепаратизмом и экстремизмом совпадают.

© Фото: сайт президента АР

Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является сторонником принципа невмешательства во внутренние дела стран и напомнил, что Азербайджан не приемлет попыток вмешательства во внутренние дела государства.

Китайский лидер пригласил президента совершить визит в Пекин, а также на предстоящий саммит ШОС в Китае. Ильхам Алиев принял приглашение и в свою очередь пригласил председателя КНР в Азербайджан.

На переговорах было отмечено, что Азербайджан – одна из первых стран, которая поддержала проект "Один пояс, один путь" и присоединилась к нему. Лидеры стран говорили о двустороннем сотрудничестве в рамках Срединного коридора.

Кроме того, они обменялись мнениями о позитивном влиянии цифровизации коридора на рост объема грузов из Центральной Азии на Запад, а также с Запада в Китай.

Главы государств отметили расширение сотрудничества в туризме. Си Цзиньпин заявил, что Пекин рассмотрит о введении безвиза в отношении граждан Азербайджана для углубления контактов между странами.

Председатель КНР на встрече поздравил Азербайджан с проведением конференции COP29 и заявил, что Китай примет участие в этом мероприятии. Он также добавил, что Баку и Пекин являются частью Глобального Юга.

Ильхам Алиев выразил благодарность Китаю за поддержку сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС. В завершение встречи стороны приняли совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем.