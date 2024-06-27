Путин и Си Цзиньпин пообщались на саммите ШОС

Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество и товарооборот.

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Астане, пишет пресс-служба Кремля.

Путин в ходе встречи напомнил о своем майском визите в Китай и выразил благодарность за гостеприимство. Он отметил, что Россия поддержит председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах.

Российский лидер заявил, что российско-китайские отношения переживают наилучший период в истории, выстраиваются на принципах равноправия, взаимовыгоды и уважения суверенитета.

Говоря о торговле, Путин отметил, что она растет, с начала 2024 года отмечается позитивная динамика. Он добавил, что сейчас Москва и Пекин направили усилия на реализацию плана развития главных направлений сотрудничества двух стран до 2030 года.

"Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению"

- Владимир Путин

Си Цзиньпин на переговорах сказал, что в ходе последней встречи России и Китаю удалось наметить приоритетные направления дальнейшего развития отношений.

Он подчеркнул, что сегодня реализуются достигнутые договоренности, продвигается сотрудничество по намеченному курсу.

"В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений"

- Си Цзиньпин