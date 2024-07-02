Встреча Путина и Алиева. Запад против Грузии. Армения торопит Азербайджан

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым встречу президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Астане, вмешательство третьих стран в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Грузии.