Вестник Кавказа

Встреча Путина и Алиева. Запад против Грузии. Армения торопит Азербайджан

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым встречу президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Астане, вмешательство третьих стран в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Грузии.

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