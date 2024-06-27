Владимир Путин провел переговоры с и.о президента Ирана. Стороны обсудили двусторонние отношения. Путин попросил передать верховному лидеру ИРИ пожелания.

Российский лидер Владимир Путин встретился с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что двусторонние отношения носят дружественный и конструктивный характер. Он выразил уверенность, что связи России и Ирана будут укрепляться вне зависимости от исхода президентских выборов. Глава государства пожелал иранскому народу успешного проведения второго тура.

Президент также заявил, что в 2024 году товарооборот между Ираном и Россией по сравнению с прошлогодними показателями увеличился на 14%.

Он выразил уверенность в том, что соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном поспособствует укреплению двусторонних экономических контактов.

«Государствами – членами организации рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при Евразэс. Мы со своей стороны поддерживаем это»

- Владимир Путин

В заключение Путин попросил передать пожелания здоровья и благополучия верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.