В Астану прилетел исполняющий обязанности президента Ирана

Временно исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер минувшей ночью прилетел в Астану на саммит ШОС, он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов организации.

Минувшей ночью в столице Казахстана приземлился самолет президента Ирана, на котором в Астану на проходящий здесь саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прилетел исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Мохбер, его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, сообщает пресс-служба правительства.

Мохаммад Мохбер, временно исполняющий главы государства после гибели в авиакатастрофе экс-президента ИРИ Эбрахима Раиси, примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшую пятницу, 28 июня, в Иране прошли внеочередные президентские выборы, однако на них ни один из кандидатов на них не набрал 50% голосов избирателей, второй тур состоится 5 июля.