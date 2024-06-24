Иран ждет второй тур выборов президента

Никто кандидатов на президентский пост в Иране не преодолел 50% барьер. Лидерами гонки стали Пезешкиан и Джалили. Борьба продолжится во втором туре 5 июля.

Ни один из лидеров президентской гонки в Иране не набрал подавляющего большинства голосов. В связи с этим в стране 5 июля будет проводить второй тур выборов.

По итогам подсчета всех голосов реформист Масуд Пезешкиан набрал 10,4 млн, его соперник из правого крыла Саид Джалили – 9,5 млн. Всего в выборах участвовало 24,5 млн человек.

В избирательном штабе Ирана отметили, что на этих выборах была зафиксирована рекордно низкая ставка в 40%.