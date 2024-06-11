Франция сохранит военную поддержку Армении после выборов

Результаты выборов во Франции не скажутся на военной поддержке Армении, пишут СМИ. Второй тур выборов состоится в это воскресенье.

Франция вне зависимости от результатов внеочередных парламентских выборов продолжит оказывать военную поддержку Армении. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что выборы, назначенные президентом Эммануэлем Макроном, никак не скажутся на военной помощи Армении, которая в этом году стала еще масштабнее.

На прошлой неделе Армения и Франция заключили соглашение, согласно которому Ереван получит самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

Выборы во Франции

Первый тур выборов состоялся 1 июля. Победу с 33,15% голосов одержала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Второе место занял "Новый народный фронт" (27,99%). Объединение Эммануэля Макрона "Вместе за республику" расположилось на третьей строчке. Второй тур состоится в ближайшее воскресенье.