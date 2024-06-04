Макрон задумался об отставке

Отставка президента Франции Макрона - один из возможных вариантов, в случае победы на парламентских выборах правых. Итоги выборов станут известны в начале июля.

Французский лидер Эмманюэль Макрон может подать в отставку и оставить президентский пост, сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Франции.

Президент Франции 9 июня объявил о роспуске Нацсобрания и досрочных выборах.

"Я призываю к досрочным парламентским выборам. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля"

– Макрон

Если оппозиционное правое "Национальное объединение" получит большинство, президент рассматривает вариант сложения полномочий, пишут СМИ.

"Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии. Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока"

– радиостанция Europe 1

Напомним, Макрон был переизбран на пятилетний срок в 2022 году, инаугурация состоялась 7 мая 2022 года.

Также рассматривается другой сценарий - сосуществование действующего президента с "правым" парламентом, чтобы до 2027 года, когда во Франции должны состояться следующие выборы главы государства, "не мешать провалу политики этой партии".

Отметим, в Европарламенте правое "Национальное объединение" уже обошло президентскую партию, набрав вдвое больше голосов.