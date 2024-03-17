Выборы в Европарламент: фиаско Макрона и провал Шольца

Андрей Ли

Выборы в Европарламент во Франции и в Германии принесли ожидаемый многими экспертами результат. Расскажем, почему иначе как полным разгромом президентского лагеря во Франции и доказательством слабости канцлера Германии итоги голосования назвать нельзя

Голосование 9 июня обеспечило убедительную победу правопопулистским силам: французская правая партия "Национальное объединение" получила 34,05% голосов против 14,44, которые набрала пропрезидентская партия "Ренессанс". В спину выдвиженцам Макрона дышат социалисты и крайне левые из "Неподчинившаяся Франция".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На фоне безусловного поражения президент распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы, которые пройдут в конце июня – начале июля 2024 года. Большинство экспертов сходится во мнении, что этот шаг был заранее продуман Макроном и согласован с его политическими союзниками, поскольку все опросы общественного мнения с начала весны текущего года предсказывали столь чувствительную неудачу. Расчет делается на максимальную мобилизацию пропрезидентского электората и консолидацию тех сил, которые стремятся не допустить резкого усиления позиций крайне правых.

Экономист глобальной инвестиционно-банковской компании Jefferies Маршель Александрович отметил противоречивость реакции официальных властей на этом фоне:

Результаты выборов не являются шоком, поскольку они отражают результаты опросов. Но Макрона делает ставку на то, что мнения избирателей изменятся в течение следующих нескольких недель, иначе партия Марин Ле Пен станет главной силой во французском парламенте.

Кто такой Жордан Барделла?

Напротив, в стане Марии Ле Пен торжествуют. Выдвиженец духовного лидера "Национального объединения" - Жордан Барделла одержал убедительную победу, создав предпосылки для нового витка своей политической карьеры. Теперь уже в качестве прямого соперника Макрона. 28-летний политик за короткий срок превратился в одну из самых популярных фигур французской политической сцены. Он выступает за сохранение традиционной семьи, резкое ограничение нелегальной миграции и определение разумного баланса в отношении "зеленой экономики". Именно эти вопросы находятся в центре внимания населения страны и те ответы, которые дает на них нынешнее руководство явно не устраивают значительную часть электората.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За что критикуют Макрона?

Жесткую критику вызывают непродуманные действия президента Франции в отношении конфликта на Украине и карабахского урегулирования. Конечно, внешнеполитическая повестка для значительной части избирателей не играет такой роли как внутренние проблемы, но политическая недальновидность Макрона в решении международных проблем настолько бросается в глаза, что это неизбежно влияет и на популярность пропрезидентской партии.

Правые занимают в вопросах международной политики намного более осторожную позицию, критикуя публичные заявления Макрона, но при этом, не формулируя с высокой степенью четкости собственную повестку по этим темам. В некоторых случаях их позиция носит не менее противоречивый характер. Но это, так сказать, "наследие Марин Ле Пен". Поэтому велика вероятность, что на президентских выборах 2027 года именно Барделла станет основным оппонентом политического преемника действующего главы государства (Макрон не сможет баллотироваться на них).

Впрочем, в лагере правых понимают, что успех на выборах в Европарламент не гарантирует победу в парламентской кампании. В текущей ситуации реальным результатом может стать увеличение мест для "Национального объединения", но для победы ресурсов еще недостаточно. Сейчас правые располагают 88 депутатскими мандатами против 171 у "Ренессанса". Союзники Макрона "республиканцы" имеют 62 места. Очевидно, что президентская сторона мобилизует все силы для сохранения своего перевеса, пусть даже в меньших пропорциях по сравнению с прошлой парламентской кампанией. Но даже преодоление планки в 100 мандатов будет показательным успехом для сторонников Барделла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что показали выборы в Германии

Ситуация в Германии после выборов в Европарламент не менее показательна. Кризис СДПГ продолжается уже не первый год, но никогда прежде слабость партии канцлера Олафа Шольца не просматривалась столь рельефно. Социал-демократы набрали лишь 13,9%, это худший в истории результат на общенациональных выборах. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, опередив социал-демократов, набрав 15,9% голосов. Крайне левый "Альянс Сары Вагенкнехт" набрал более 6% голосов, что для политического дебюта более чем достойный результат. Рост влияния крайне правых и крайне левых четко отражает поляризацию общественных позиции. "АдГ" ведет диалог с антиисламских позиций, придерживается антимигрантской платформы, а Союз Сары Вагенкнехт выступает против любых расистских идеологий, против "слепого, бессистемного экоактивизма", за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Впрочем, положение правящей коалиции в Германии, несмотря на провал СДПГ, остается более устойчивым, нежели проправительственных сил во Франции. Стержень коалиции - ХДС/ХСС - занимает уверенное первое место с 30% результатом. Политическая популярность, а, точнее, непопулярность Шольца не оказывает столь существенного влияния на текущий баланс политических сил, как во Франции. Однако общая тенденция роста влияния популистских сил (как правых, так и левых) в Европе становится все более очевидной. Это и есть главный результат воскресного голосования по выборам в Европарламент.