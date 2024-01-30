Макрон: 100 дней до катастрофы

9 июня 2024 года Франции предстоят выборы в Европарламент. Расскажем, почему они закончатся личным поражением президента Макрона, который в поисках выхода уже начал распродавать Францию.

Давно известна истина, что история повторяется в виде фарса. У гениального француза и корсиканца Наполеона были трагичные и великие 100 дней. У бездарного Эмманюэля Макрона тоже уже идут его собственные 100 дней. И закончатся они, похоже, позорнейшим фарсом.

Успех партии Ле Пен –результат правления Макрона

По последним социологическим опросам партия "Ренессанс", созданная Макроном, набирает на этих выборах не больше 18% голосов. Но дело даже не в этом ужасном результате "Ренессанса".

Еще страшнее для Макрона то, что лидирует в опросах с огромным отрывом, набирая больше 30% голосов, партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен – бывший "Национальный фронт", - который еще недавно во Франции и в мире считали чуть ли не фашисткой организацией.

© Фото: commons wikimedia

Успех партии Марин Ле Пен – прямой результат правления Эммануэля Макрона, личный исторический провал нынешнего президента Франции. Этого провала Макрону никогда не простят французские либеральные по своей сути элиты за тот шанс, который он предоставил дал лепеновцам. Для французских элит также крайне болезненны поражения Макрона на внешнеполитической арене – чего стоит одно только бегство французов из Африки.

И рядовые избиратели в массе своей раздражены. Миграционные проблемы, ужесточение пенсионного законодательства, проблемы с экономикой, которая не растет, бунты фермеров, ковидный кризис, - все это довело французского избирателя до хронического стресса.

И все, что делает в последние полгода на внутриполитической и мировой арене французский лидер – в том числе его гиперактивность на украинском направлении и агрессивная антитурецкая и антиазербайджанская линия на Южном Кавказе - подчинено одной цели: хоть как-то изменить настроение избирателей и элит.

Соглашение с корсиканскими сепаратистами

Последним кульбитом этой безнадежной политической игры стало объявленное в Париже соглашение с корсиканскими сепаратистами. Произошло это после пятичасовых тяжелейших переговоров корсиканской делегации, которую возглавлял глава администрации региона Корсика Жиль Симеони, и главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

В итоге центральная власть дала согласие на введение автономии для Корсики при решении вопросов языка, экономики и адаптации общефранцузских законов для острова. Больших подробностей о проекте участники переговоров не сообщили.

© Фото: commons wikimedia

Если решение об введении подобной автономии будет принято, это станет концом Французской республики в том виде, в котором она отстраивалась в войнах, крови и революциях в течении последних 230 лет.

"Единая и неделимая" - такой видели свою страну республиканцы XVII-XX веков. Эти слова записаны во всех республиканцах конституциях Франции. Это был принцип создания страны, прошедшей путь от феодальных провинций со своими языками и законами к унитарному современному обществу с единым языком и едиными правилами жизни.

На этом пути французы совершили немало насилия и выплеснули с грязной водой истории немало детишек. Современная Франция никогда не признавала существования национальных меньшинств – коренных жителей страны, таких, как бретонцы, баски, корсиканцы, эльзасцы, провансальцы, фламандцы, каталанцы. Эти народы всегда жили на территории Франции, всегда говорили на своих языках, имели свою письменную культуру, которую центральные власти всячески изничтожали во имя единства страны.

Сепаратистское движение на Корсике

Понять французских республиканцев можно. Если бы не одно "но". Вытаптывая культуры древних народов у себя дома, официальный Париж на протяжении веков учил другие страны демократии, уважению прав наций и людей, мультикультурализму и плюрализму.

Кидаться камнями, живя в стеклянном доме, всегда опасно. Теперь и официальному Парижу прилетело, да так, что звон стоит на всю Европу: у корсиканцев меткий глаз и твердая рука.

Сепаратистское движение на Корсике активно начало развиваться после Второй мировой войны. Такие же движения возникли в 1960-1970-х годах в Бретани и французской Стране басков. Во всех этих регионах дело дошло до террористических актов. Но корсиканцы были самыми боевыми: взрывали государственные учреждения и частные виллы, стреляли в должностных лиц, в 1998 году даже убили представителя центральной власти – префекта Корсики Клода Эриньяка.

За это убийство был осужден один из лидеров сепаратистов Иван Колонна. Когда весной 2022 года последнего убил в тюрьме сокамерник, по Корсике прокатилась волна демонстраций и терактов против полицейских участков и административных зданий. Тогда официальный Париж сквозь зубы пообещал корсиканцам автономию. Еще одно аналогичное обещание было дано в октябре 2023 года, когда Корсику посетил Эммануэль Макрон. Это был неслучайный визит: выборы уже маячили на горизонте, и избирательная катастрофа вырисовывалась все отчетливее.

И вот переговоры об автономии завершились в Париже. Но начав осуществлять обещание об автономии корсиканцам, Макрон открыл ящик Пандоры.

Макрону отчаянно нужны голоса всех возможных избирателей, и за это он готов на все:

Макрон не ленится вклиниваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией на стороне последней, поскольку влиятельная армянская община Франции обещает ему поддержку на выборах.

Макрон готов предоставить особые права корсиканцам – надеясь на поддержку жителей острова на выборах.

Макрон вовсю изображает себя на международной арене волевым лидером ядерной державы, чтобы французский избиратель поверил, что на европейской арене их президент является настоящим преемником великих лидеров Пятой республики – Де Голля, Помпиду, Миттерана, Ширака.

Все это ради того, чтобы хоть как-то притормозить победное шествие в Европарламент "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Вдохновляющий пример корсиканцев

Между тем пример корсиканцев уже вдохновил мечтающих об автономии патриотов Бретани, Страны басков и даже Эльзаса. Вот уже мэр богатой курортной Байоны в Басконии заявляет после новости о переговорах с корсиканцами:

Наша ситуация во многом похожа на положение Корсики… Баски тоже хотели бы жить в рамках собственных истории, языка, культуры.

В Эльзасе зашевелились созданная еще в 2021 году организация "Европейское движение Эльзаса", и партия "Наша страна" (Unser Land на местном германском диалекте) выдвинувшие лозунг:

Сначала Корсика, за ней Эльзас.

А глава региона Бретань, объединяющего четыре департамента, Лоиг Шенэ-Жирар и вовсе немедленно написал аж два письма – в МВД и Сенат Франции – потребовав "в принципе признать отличие друг от друга разных территорий Франции".

Когда-то вожди Великой французской революции разделили территорию страны, сотканную из разных провинций, так, чтобы как можно сильнее унифицировать Францию, разбить эти древние земли между 80 маленькими департаментами.

Теперь с подачи Макрона средневековье возвращается. Возвращается в том числе из-за необходимости хоть как-то компенсировать непрерывную череду неудач этого человека. Какими еще кусками и традициями Франции он готов расплатиться за свои провалы?

Поражение на выборах в Европарламент неизбежно?

Поражение на выборах в Европарламент – это не шутки. Если избиратели не хотят поддерживать правящую макронисткую партию, если в знак протеста голосует за крайне правых, то встает законный вопрос: а не стоит ли отразить настроения французов и на раскладе сил в национальном парламенте? Может, пришла пора объявить досрочные выборы в Национальное собрание Франции? Ненавидящая Макрона оппозиция, которая сегодня состоит из крайне правых во главе с Марин Ле Пен и крайне левых во главе с Жан-Люком Меланшоном и его движением "Непокорившаяся Франция", готова в любой момент потребовать вотума недоверия в парламенте. И тогда Макрону, который досиживает последний президентский срок, продолжение карьеры в виде парламентского лидера или главы правительства не грозит уже никогда.

Тут не помогут ни голоса корсиканцев, ни голоса армян, не помогут даже марсиане. Французы не любят президентов-неудачников.