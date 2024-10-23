Вестник Кавказа

Вмешательство России в выборы в Грузии надуманы – депутат ЕП

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обвинения в адрес РФ по поводу вмешательства в парламентские выборы в Грузии, прошедшие 26 октября, надуманны. Такое мнение высказал депутат Европарламента.

Обвинения во вмешательстве в парламентские выборы Грузии против России надуманны, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в своих соцсетях.

«Отныне, если вы проигрываете выборы, то скажите, что это из-за русских. Это позволит оправдать попытку переворота, чтобы отказать избирателям в их выборе»

- Тьерри Мариани

Он также отметил, что на Западе хотят беспорядков и госпереворота в республике.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решительно отверг все обвинения во вмешательстве России в выборы в Грузии. Он назвал результаты голосования волей «грузинского народа» и отметил важность невмешательства других страны в избирательный процесс.

Напомним, что в прошедшую субботу в Грузии прошли парламентские выборы, где победила правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта». Ее ни раз обвиняли в пророссийском курсе. Особенно активно это делала оппозиция, которая по голосам избирателей оказалась в меньшинстве.

Оппозиция отказалась признать выборы легитимными и призвала к протесту у здания парламента, чтобы защитить проевропейский курс Грузии. К ней также присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили. В своем вчерашнем заявлении она прямо обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

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