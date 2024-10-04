Вестник Кавказа

Кремль опроверг вмешательство в выборы в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в электоральный процесс в Грузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не влияла на результаты парламентских выборов в Грузии. Ответ прозвучал на фоне заявлений о фальсификациях и вмешательстве Кремля. 

"Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они для многих стран носят стандартный характер. Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер" 

– Дмитрий Песков

Официальный спикер Кремля назвал итоги парламентских выборов в Грузии "выбором грузинского народа". Также он подчеркнул важность невмешательства в итоги выборов третьих стран. 

Напомним, что парламентские выборы в Грузии прошли в минувшую субботу. Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 53,59% голосов и 89 из 150 мандатов. Оппозиция заявила о непризнании итогов выборов и отказе от заседаний в парламенте страны. С несогласными солидарна и президент страны Саломе Зурабишвили, которая призвала к протестным акциям.

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