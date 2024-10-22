Власти Грузии ждут попытки переворота после выборов

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, где обвинил оппозицию и НПО в желании подорвать конституционный строй в государстве. Ранее в стране прошли выборы в парламент, где выиграла правящая партия.

Члены оппозиции и оказывающие им поддержку неправительственные организации стремятся подорвать государственное устройство Грузии, подчеркнул премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Они выступают против конституционного строя в этой стране. Попытались выступить против, однако все хорошо знают, что государство находится на своем месте и, конечно же, никто не пошатнет конституционный строй в этой стране»

- Ираклий Кобахидзе

Он также заявил, что оппозиция прямо выступила против наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ, признавшей выборы легитимными, потому, что им не понравились итоги выборов.

«В данном случае наши оппоненты выступили и прямо против основной наблюдательной миссии, поскольку им не понравился итоговый отчет. Я заметил, что оппозиционные каналы прервали трансляцию пресс-конференции посередине, настолько они были недовольны положительными оценками выборов»

- Ираклий Кобахидзе

Отметим, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Согласно итоговым результатам, больше всего голосов набрала нынешняя партия власти «Грузинская мечта» - 53,92%. Оппозиция, оставшаяся в меньшинстве, не признала выборы действительными и отказалась входить в новый парламент.

Итоги голосования также не удовлетворили президента страны Саломе Зурабишвили, которая накануне выступила с громким антиправительственным заявлением. О ее участии в организации беспорядков в Грузии вместе с оппозицией заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Несмотря на все препятствия, новоизбранный парламент соберется на первую сессию в ноябре, добавил политик.