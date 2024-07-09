Грузия ждет укрепления связей с Европарламентом

В Грузии позитивно восприняли новость о переизбрании Роберты Метсолы на пост председателя Европарламента. В республике ожидают, что это решение позволит им укрепить отношения с ЕП.

Премьер-министр Грузии ожидает, что сотрудничество республики с Европарламентом в ближайшее время усилится. Об этом Ираклий Кобахидзе заявил после переизбрания Роберты Метсолы на пост председателя ЕП.

"Я поздравляю Роберту Метсолу с переизбранием на пост президента Европарламента. Я жду усиления нашего сотрудничества и достижения общих целей"

– глава грузинского правительства

Напомним, ранее сегодня новый состав ЕП переизбрал Роберту Метсолу на должность председателя. Она будет занимать эту должность ближайшие 2,5 года.