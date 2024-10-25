В Грузии заявили о непрекращающейся интеграции в ЕС

Спикер грузинского парламента не считает, что интеграция республики в ЕС остановлена. По его словам, свидетельством этому служит последний отчет Еврокомиссии.

Интеграция Грузии в Евросоюз не прекращается. Об этом заявил председатель парламента страны, выступая 31 октября на брифинге.

Шалва Папуашвили отметил, что доказательством этого стоит считать работу Еврокомиссии над отчетом о расширении по Грузии.

"Сам факт того, что Еврокомиссия работала над документом о расширении, оценивала прогресс Грузии и дала нам рекомендации, свидетельствует о том, что этот термин (замораживание евроинтеграции – прим. ред.) является скорее политическим заявлением, чем институциональным положением"

– спикер парламента

Он также обратил внимание на то, что грузинское руководство продолжает работать над вопросами, предусмотренными Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Именно это и является евроинтеграцией. Она не приостанавливалась и не может приостановиться"

– Шалва Папуашвили

Он добавил, что евроинтеграция – это работа, ориентированная на долгосрочный результат.

Напомним, накануне посол ЕС заявил, что республика Южного Кавказа показывает беспрецедентный спад для страны, которая желает стать частью Евросоюза.