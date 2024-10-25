В Грузии заявили о непрекращающейся интеграции в ЕС

Интеграция Грузии в Евросоюз не прекращается. Об этом заявил председатель парламента страны, выступая 31 октября на брифинге.
Шалва Папуашвили отметил, что доказательством этого стоит считать работу Еврокомиссии над отчетом о расширении по Грузии.
"Сам факт того, что Еврокомиссия работала над документом о расширении, оценивала прогресс Грузии и дала нам рекомендации, свидетельствует о том, что этот термин (замораживание евроинтеграции – прим. ред.) является скорее политическим заявлением, чем институциональным положением"
– спикер парламента
Он также обратил внимание на то, что грузинское руководство продолжает работать над вопросами, предусмотренными Соглашением об ассоциации с ЕС.
"Именно это и является евроинтеграцией. Она не приостанавливалась и не может приостановиться"
– Шалва Папуашвили
Он добавил, что евроинтеграция – это работа, ориентированная на долгосрочный результат.
Напомним, накануне посол ЕС заявил, что республика Южного Кавказа показывает беспрецедентный спад для страны, которая желает стать частью Евросоюза.