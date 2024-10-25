Вестник Кавказа

Премьер Грузии ожидает улучшения отношений с Западом со следующего года

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Глава грузинского правительства верит, что в скором времени отношения со странами Запада начнут улучшатся. По его словам, ситуация в этом вопросе начнет меняться в лучшую сторону уже через несколько месяцев.

Отношения Грузии со странами Запада начнут улучшаться уже со следующего года. Такое заявление сделал премьер-министр республики в интервью телеканалу "Имеди".

"Что же касается существенной перезагрузки отношений [с Западом], то я думаю, что все это начнется с первого квартала будущего года"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, накануне посол ЕС в Тбилиси сообщил, что республика Южного Кавказа демонстрирует беспрецедентный спад для страны, желающей войти в состав Евросоюза.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии заявили о непрекращающейся интеграции в ЕС

В Грузии заявили о непрекращающейся интеграции в ЕС

Доклад Еврокомиссии был положительно оценен властями Грузии

Доклад Еврокомиссии был положительно оценен властями Грузии

В ЕС назвали беспрецедентным откат Грузии в вопросе евроинтеграции

В ЕС назвали беспрецедентным откат Грузии в вопросе евроинтеграции

Посол ЕС заявил о серьезных нарушениях на выборах в Грузии

Посол ЕС заявил о серьезных нарушениях на выборах в Грузии

ЕК отказалась от переговоров с Грузией о приеме в Евросоюз

ЕК отказалась от переговоров с Грузией о приеме в Евросоюз

Министры ЕС глубоко обеспокоены выборами в Грузии

Министры ЕС глубоко обеспокоены выборами в Грузии

Когда Евросоюз определится с позицией по итогам выборов в Грузии?

Когда Евросоюз определится с позицией по итогам выборов в Грузии?

Боррель призвал Грузию к диалогу и реформам

Боррель призвал Грузию к диалогу и реформам

Премьер Венгрии срочно летит в Грузию

Премьер Венгрии срочно летит в Грузию

Европа признала легитимность парламентских выборов в Грузии

Европа признала легитимность парламентских выборов в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы