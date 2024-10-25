Премьер Грузии ожидает улучшения отношений с Западом со следующего года

Глава грузинского правительства верит, что в скором времени отношения со странами Запада начнут улучшатся. По его словам, ситуация в этом вопросе начнет меняться в лучшую сторону уже через несколько месяцев.

Отношения Грузии со странами Запада начнут улучшаться уже со следующего года. Такое заявление сделал премьер-министр республики в интервью телеканалу "Имеди".

"Что же касается существенной перезагрузки отношений [с Западом], то я думаю, что все это начнется с первого квартала будущего года"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, накануне посол ЕС в Тбилиси сообщил, что республика Южного Кавказа демонстрирует беспрецедентный спад для страны, желающей войти в состав Евросоюза.