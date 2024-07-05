Грузия осталась без помощи США и перспектив членства в ЕС

США не только перенесли военные учения в Грузии, но и заморозили стране финансовую помощь в $30 млн, а страны Евросоюза приостановили ее интеграцию в объединение, сообщила сегодня заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея.

Вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024) США приняли окончательное решение о заморозке об оказании помощи республике, заявила сегодня заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

"США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз/ США очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую некоторые представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" распространяют, что подрывает евро-атлантический путь Грузии"

- Узра Зея

В то же время глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на встрече с Зеей в Тбилиси еще раз напомнил ей о необходимости перезагрузки отношений между Грузией и США, обсудив с замом Госсекретаря и предвыборную среду в стране, написал премьер в соцсети Х.

"Подчеркнули необходимость перезагрузки и улучшения нашего двустороннего партнерства в целях получения преимуществ от нашего стратегического партнерства. Обсудили предвыборную среду и значение защиты прав человека для обеспечения свободных, безопасных и прозрачных выборов"

- Ираклий Кобахидзе

На встрече Кобахидзе подтвердил готовность властей Грузии к оздоровлению двусторонних отношений и отметил, что в этом процессе особое значение имеют встречные шаги и прагматичный, рациональный и справедливый подход, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Зея прибыла в Тбилиси вскоре после того, как США и Евросоюз начали принимать меры в ответ на игнорирование властями Грузии призывов не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Брюссель решил приостановить процесс вступления Грузии в Союз и заморозил €30 млн, которые ранее были выделены Грузии на оборону, из-за принятия грузинскими властями закона об иноагентах - "О прозрачности иностранного влияния". Что касается денег, то крупная сумма была выделена Европой в рамках сотрудничества в сфере обороны и безопасности.