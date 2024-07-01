США отложили учения с Грузией на неопределенный срок

Совместные учения США и Грузии, которые должны были начаться через три недели, не состоятся в запланированные даты. Американская сторона решила перенести их.

Соединенные Штаты отложили проведение ежегодных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии из-за пересмотра отношений с республикой. Об этом информирует департамент обороны США.

Учения должны были стартовать 25 июля, а завершиться – 6 августа. Их отмену прокомментировали в Минобороны Грузии. Там отметили, что такого рода учения приносят пользу всем сторонам, участвующим в них.

"[Они] способствуют укреплению обороноспособности, развитию возможностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению совместимости"

– оборонное ведомство

В министерстве обратили внимание на то, что есть и другие форматы взаимовыгодного сотрудничества с США в оборонной сфере.

"Несмотря на перенос учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям Agile Spirit 2025 (Сильный дух 2025)"

– Минобороны республики