Вестник Кавказа

Глава Европарламента оценила стремление Армении к ЕС

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Европарламенте положительно восприняли настрой Армении на расширение связей с ЕС. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

Европарламент приветствует факт, что Армения решительно подчеркнула свое стремление к расширению отношений с Евросоюзом. Об этом председатель Европарламента Роберта Метсола написала в письме главе парламента республики Алену Симоняну в ответ на поздравительную телеграмму, которую он направил в связи с ее избранием на пост председателя.

"Европарламент принимает и приветствует факт, что Армения решительно подчеркнула свое стремление расширять отношения с ЕС и особо выделила их приоритетность"

– Роберта Метсола

Она подчеркнула, что согласованная новая повестка партнерства ЕС-Армения, а также начало диалога о либерализации визового режима – яркое свидетельство расширенных отношений между республикой и ЕС.

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