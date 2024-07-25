Глава Европарламента оценила стремление Армении к ЕС

В Европарламенте положительно восприняли настрой Армении на расширение связей с ЕС. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

Европарламент приветствует факт, что Армения решительно подчеркнула свое стремление к расширению отношений с Евросоюзом. Об этом председатель Европарламента Роберта Метсола написала в письме главе парламента республики Алену Симоняну в ответ на поздравительную телеграмму, которую он направил в связи с ее избранием на пост председателя.

"Европарламент принимает и приветствует факт, что Армения решительно подчеркнула свое стремление расширять отношения с ЕС и особо выделила их приоритетность"

– Роберта Метсола

Она подчеркнула, что согласованная новая повестка партнерства ЕС-Армения, а также начало диалога о либерализации визового режима – яркое свидетельство расширенных отношений между республикой и ЕС.