В Кармадонском ущелье повредили древний могильник

Средневековый могильник повредили в результате дорожных работ в Кармадонском ущелье. По факту проводится проверка.

В Кармадонском ущелье при проведении дорожных работ повредили позднесредневековый могильник. Он представляет собой уникальный исторический памятник, отражающий культуру и обычаи местных жителей.

«В ходе расширения грунтовой дороги „Позднесредневековый могильник“ был поврежден. Факт расчистки дороги подтверждается наличием следов применения специальной техники. Северный склон, по которому проложена проселочная дорога, представляет собой древнее захоронение (кладбище)»

– комитет охраны объектов культурного наследия Северной Осетии.

Во время ремонта трассы в Кармадонском ущелье дорожники повредили несколько могил, расположенных вблизи строительного участка. Это произошло из-за недостаточной оценки археологической ценности местности перед началом строительных работ. Повреждения затронули структуру могильник и часть артефактов, что нанесло ущерб историческому наследию региона.

Полиция начала проверку по факту, сейчас устанавливается круг причастных к инциденту лиц.