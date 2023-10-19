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Неизвестный старинный склеп найден в Ингушетии

Неизвестный старинный склеп найден в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подземный склеп найден в горах Ингушетии возле комплекса башен. Он станет объектом культурного наследия.

В Ингушетии ученые обнаружили старинный склеп, он находится под землей в горной местности, информирует Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

"В черте башенного поселка Нижний Пуй на территории горного Джейрахского района обнаружен ранее неучтенный средневековый подземный склеп, который располагается в 150-200 м севернее от башенного комплекса"

– музей-заповедник

Специалисты произвели обмеры, описали находку и запечатлели ее с помощью фототехники и набросков. Склеп войдет в реестр объектов культурного наследия.

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