Неизвестный старинный склеп найден в Ингушетии

Опубликовано: 17:36, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подземный склеп найден в горах Ингушетии возле комплекса башен. Он станет объектом культурного наследия.

В Ингушетии ученые обнаружили старинный склеп, он находится под землей в горной местности, информирует Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

"В черте башенного поселка Нижний Пуй на территории горного Джейрахского района обнаружен ранее неучтенный средневековый подземный склеп, который располагается в 150-200 м севернее от башенного комплекса"

– музей-заповедник

Специалисты произвели обмеры, описали находку и запечатлели ее с помощью фототехники и набросков. Склеп войдет в реестр объектов культурного наследия.