В Сочи расширили зоны запрета для поездок на электротранспорте

В Сочи стало запрещено ездить на электросамокатах и иных видах электротранспорта на набережных и пляжах. Это решение администрации города связанно с большим скоплением туристов в общественных местах.

Набережные и пляжи Сочи отныне закрыты для езды на электротранспорте, в том числе и на электросамокатах. Об этом рассказывает администрация города.

Они объясняют свое решение так: в Сочи много туристов, поэтому передвижение на электротранспорте в местах скопления людей может быть небезопасным. Только за этот год город-курорт посетили около 3,5 млн гостей.

На данный момент не только пляжи и набережные в городе закрыты для поездок на электросамокатах. Среди запрещенных зон находятся парки, скверы и другие места для пешеходов.