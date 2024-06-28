ДТП в Анталье - в больнице остается один россиянин

После ДТП с автобусом в Анталье, в котором пострадали 16 российских туристов, в больнице остается один гражданин РФ. Основная часть пострадавших уже вылетела домой.

В Анталье 15 пострадавших в ДТП с автобусом российских туристов уже выписаны, на лечении остается один человек, пишет "Интерфакс-Туризм".

"Один застрахованный гражданин РФ продолжает госпитализацию и лечение в больнице Турции. Остальные пострадавшие либо вылетели в РФ вчера, либо вылетят сегодня"

– пресс-служб "Ингосстраха"

Напомним, в аварии, произошедшей вчера на рассвете в туристической Анталье, пострадали 20 туристов - 16 россиян и 4 беларуса. Водитель автобуса, перевозившего отдохнувших туристов в аэропорт, скончался.