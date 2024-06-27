ДТП в Анталье: подробности

Стали известны подробности серьезного ДТП с российскими и белорусскими туристами в турецкой Анталье: водитель автобуса погиб, домой улетели лишь пятеро из 25 туристов, остальные 20 туристов пройдут лечение в турецких больницах.

В ДТП при трансфере в аэропорт Антальи после окончания отдыха пострадали 20 российских и белорусских туристов, которые госпитализированы в турецкие больницы: вынужденный отдых для них продолжится, но уже не на пляжах Аланьи, а в турецких больницах, стало известно сегодня.

Всего в миди-басе, ранним утром направлявшемся в аэропорт Антальи, находились водитель и 25 туристов (18 из РФ и 7 из РБ), на большой скорости по невыясненной пока причине автобус врезался в бетонный столб при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата (Сиде), водитель машины погиб, травмы различной степени тяжести получили 20 пассажиров, передает АТОР.

Автобус после аварии восстановлению не подлежит – он будет отправлен в утиль.

Гораздо лучше ситуация с его пассажирами – несмотря на сильный лобовой удар, серьезно они не пострадали, однако 16 россиянам и 4 белорусам понадобилась помощь медиков, к счастью, быстро сработали турецкие медики, практически мгновенно на место аварии прибыли множество карет скорой помощи, причем некоторым туристам понадобилась лишь первичная медицинская помощь, после оказания которой они были выписаны.

А вот тем из них, кто получили травмы посерьезней, предстоит лечение в турецких больницах: российским туристам его оплатит страховая компания "Ингосстрах", она же выплатит компенсацию за проживание и вылет домой, а компании-туроператоры окажут им помощь в подборе приемлемых вариантов, говорится в сообщении АТОР.

По данным туроператора, на этот момент в Россию и Беларусь вылетели лишь 5 человек, не получивших травм в результате ДТП - трое из них белорусские граждане, а двое - россияне, они успели на свои рейсы и вылетели домой по расписанию.