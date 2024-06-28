Российские туристы не испугались лесных пожаров в Турции

Спрос на туры в Турцию не спадает на фоне продолжающихся в стране природных пожаров. Россияне не отказываются от отдыха из-за горящих лесов, сообщает Российский союз туриндустрии.

В Турции в разгаре сезон природных пожаров, однако это не пугает российских туристов, поделились наблюдениями в Российском союзе туриндустрии.

"Думаю, в ближайшие две недели пожары продолжатся. Люди, естественно, реагируют: к примеру, перед заездом уточняют, не угрожает ли огонь конкретно их отелю. Не было ни одного отказа – только уточнения по ситуации. Снижения спроса не наблюдаем"

– гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

Пожары сейчас из-за сильной жары наблюдаются и в Греции, однако у российских путешественников это направление не слишком востребовано. Те, кто все же выбрал для себя этим летом Грецию для отдыха, также не отменяют своих планов.

О том, что туристы из РФ продолжают штатно отдыхать в Анталье, рассказали также в компании "Интурист". Там уточнили, что вспыхивающие в регионе пожары не угрожают курортных отелям так как затрагивают отдаленные территории.