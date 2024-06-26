Протесты в Турции не затрагивают туристические регионы - АТОР

В турецких городах произошло несколько стычек местного населения с мигрантами из Сирии, проходят акции протеста. Неспокойная ситуация наблюдается в непопулярных у туристов регионах, отдыху россиян ничто не угрожает.

Протесты в Турции против мигрантов из Сирии не отражаются на отдыхе российских туристов, информирует АТОР.

Стычки с мигрантами и протестные акции местного населения происходят в последние дни в восточных регионах Турции, в том числе в городах Кайсери, Газиантепе, Хатае. Протесты против мигрантов связаны с преступлением против ребенка, которое совершил сирийский мигрант. Арестованы 67 участников митингов, сгорело несколько автомобилей и магазинов.

Некоторые волнения наблюдаются и в Стамбуле, Анталье, Анкаре, однако на отдыхе российских туристов ситуация не сказывается. Российские туроператоры и турецкий турбизнес сообщают, что отдых туристов проходит в штатном режиме, события не влияют на организованных туристов, все курортные отели находятся далеко от тех мест, где случаются митинги.

Самостоятельных туристов из РФ призывают к осторожности, особенно при посещении в ближайшее время Месопотамии, Каппадокии и регионов на юго-востоке Турции.