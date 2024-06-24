Пожарные справились с возгоранием на горе в Тбилиси

Пожар на горе в столице Грузии вспыхнул сегодня днем. Работы по ликвидации огня велись на земле и с воздуха.

Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси удалось ликвидировать. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

В настоящее время ведется обработка дымящихся очагов.

Борьба с огнем велась не только на земле, но и с воздуха. В тушении были задействованы два вертолета МВД.

Причина возгорания по-прежнему неизвестна.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на горе возле дороги в направлении пригорода Тбилиси – Окрокана. Там загорелись трава и кусты.