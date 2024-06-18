Магистральный водопровод почти за 10 дней починили в Грузии

Грузинские специалисты наконец устранили повреждения на магистральном водопроводе, подающем воду в столицу Тбилиси и в город Мцхета. Труба пострадала из-за искусственно созданного кем-то оползневого склона.

Трубы центрального водопровода привели в порядок в Грузии недалеко от Тбилиси, в ущелье реки Арагви, сообщает компания Georgian Water and Power.

Авария произошла еще 16 июня. Однако специалисты не могли подобраться к трубам – неизвестные в течение нескольких лет засыпали их сыпучим материалом, так что в итоге они оказались погребены под осыпающимся при малейшем движении склоном.

При участии геологов был разделен на ступенчатые террасы склон, после чего ремонтники смогли приступить к поиску мест прорыва и починке.

На сегодня все повреждения устранены. Идет промывка трубопровода. Если все пойдет по плану, то скоро он наполнится водой, которую проверят в лаборатории, прежде чем подавать потребителям.

В результате свыше 63 тыс абонентов, которые почти неделю получают воду по графику, смогут пользоваться ей круглосуточно.

В GWP уточнили, что воду будут начинать подавать уже сегодня, однако полная ликвидация последствий аварии запланирована на завтра.