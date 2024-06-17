Вода вернется в Тбилиси не раньше вторника

Грузинские ремонтники закончили подготовительные работы для восстановления водопровода, разрушенного оползнем в прошлое воскресенье. По их словам, ремонт идет по плану и закончится во вторник 25 июня, после чего в обезвоженные районы Тбилиси вернется постоянное водоснабжение.

Как рассказали в Georgian Water and Power, в Тбилиси последствия масштабной водопроводной аварии, произошедшей в воскресенье 16 июня у села Цицамури, удастся полностью ликвидировать лишь во вторник 25 июня.

Напомним, что почти неделю ряд районов Тбилиси остаются без постоянного водоснабжения из-за оползня в месте прохождения магистральной водопроводной трубы. К аварии привел человеческий фактор: неизвестные долгое время сбрасывали именно в этом месте сыпучие вещества, из-за которых грунт приобрел подвижные свойства и в итоге сошел вниз, разорвав и раздавив водопровод.

В GWP сообщили, что за шесть дней ремонтникам удалось установить локацию поврежденного участка и отрезать не подлежащую восстановлению часть трубы. Этому предшествовали грунтовые работы, поскольку для приближения к месту аварии требовалось обезопасить склон от повторных оползней.

Поскольку теперь работе непосредственно с водопроводом ничто не мешает, ремонт будет завершен в течение трех суток, после чего вода вернется в обезвоженные районы Тбилиси. Компания обещает работать для этого 24 часа в сутки.

Грузинская полиция в настоящее время ищет тех, кто сбрасывал сыпучие вещества у Цицамури. Их могут посадить в тюрьму либо выставить крупный штраф.