Найдено место аварии на центральном водопроводе в Тбилиси

Работы по починке трубы магистрального водопровода, оказавшейся в зоне искусственно созданного оползня, продолжаются неподалеку от Тбилиси. Уже извлечена из-под земли его часть, идет сканирование остальной трубы.

Работники Georgian Water and Power спустя 5 дней после крупной аварии, изначально оставившей без воды около 110 тыс человек в Тбилиси и Мцхета, сумели добраться до точки, в которой пострадал центральный водопровод – у села Цицамури, сообщает GWP.

Столько времени потребовалось специалистов из-за того, что на месте аварии в ущелье реки Арагви они нашли оползневый склон, возникший из-за того, что кто-то в течение нескольких лет оставлял там сыпучий материал, который грозил оползнями при любых манипуляциях.

"В результате проведенных работ уже обработана основная часть оползневого склона, проведена первичная диагностика магистральной трубы, и от грунтового покрытия освобождена одна часть поврежденной трубы"

– GWP

Теперь специалисты сканируют трубу изнутри, чтобы найти проблемные места и установить, насколько они пострадали. Затем их будут поднимать на поверхность, а потом заменять.

В компании уточнили, что работы по-прежнему осложняются угрозами оползня – при их возникновении сразу же предпринимаются меры безопасности.

В GWP рассчитывают окончить ремонт 25 июня.