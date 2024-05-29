Вестник Кавказа

Часть Тбилиси осталась без воды из-за аварии

Машинас питьевой водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десяткам тысяч жителей грузинской столицы некоторое время придется обходиться без водопроводной воды – ее подача прекращена из-за аварии на одной из главных водных артерий столицы, которая затронула и древнюю столицу Грузии.

Авария на магистральной трубе в ущелье реки Арагви, откуда водой снабжаются две столицы Грузии – древняя Мцхета и современный Тбилиси – оставила без воды часть их жителей, причем пока даже неясно, как долго это продлится – пока они будут получать воду по графику из резервных источников, сообщила водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP).

Авария произошла на магистральной трубе близ села Цицамури в ущелье реки Арагви в 23 км от Тбилиси еще в воскресенье, оставив без центрального водоснабжения часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жителей города Мцхета, передает Sputnik Грузия.

Накануне подачу воды возобновили из резервных запасов, но они быстро иссякли, снова оставив без воды около 63,4 тыс столичных жителей.

Сколько времени займет ремонт водовода, неизвестно - место повреждения находится глубоко под землей, и добраться до него будет непросто. Ситуацию усугубляет и то, что земля на месте аварии – оползневая, она нестабильна, и любые манипуляции могут привести к более серьезному катаклизму, сообщили в GWP.

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