На Ставрополье досрочно устранили аварию на водоводе

Специалистам "Ставрополькрайводоканала" удалось оперативно устранить аварию на Эшкаконском водоводе, грозившую оставить без воды курортный Кисловодск – они справились со справочными работами, город даже не ощутил последствий.

Водовод Эшкаконского гидроузла возобновил работу – жители Кисловодска, рисковавшего остаться без воды, даже не почувствовали перебоев в ее подаче, сообщает в своем Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканала".

"Аварийную ситуацию на водоводе Эшкаконского гидроузла устранили досрочно, сегодня в 12:30 (ранее сообщалось, что работы завершатся к 17:00). Аварийно-восстановительные работы проводились круглосуточно для того, чтобы не допустить ограничения подачи воды в Кисловодск"

- "Ставрополькрайводоканал"

Авария на водоводе произошла накануне вечером – самым сложным оказалось найти место прорыва, к его поиску, который шел даже ночью, были привлечены все возможные силы и средства. Нашли его на части водовода, который пересекает реку Теплушка, впадающую в реку Эшкакон в Карачаево-Черкесии, после чего сразу приступили к сварочным работам.

Все это время подача воды для гостей и жителей города-курорта Кисловодск шла по второй нитке водовода и из резервуаров.

Сейчас вода под напором пошла не только в дома жителей города, но и в резервные емкости, чтобы пополнить их до нормального уровня, уточнили в "Ставрополькрайводоканале".