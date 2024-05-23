Ночная авария оставила без воды курортный Кисловодск: Фото

Крупная авария на водоводе, произошедшая ночью, оставила без воды целый курортный Кисловодск – пока город снабжается водой из резервных емкостей, но вскоре их запасы могут иссякнуть.

Минувшей ночью на Эшкаконском водоводе, питающем водой курортный Кисловодск, случилась авария, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"В Кисловодске произошла авария на питающем город Эшкаконском водоводе. Ночью, пока специалисты искали место аварии, водоснабжение велось в штатном режиме. Сейчас место прорыва обнаружено, начаты ремонтные работы"

- Владимир Владимиров

Пока отсутствия воды город не ощутил – его водоснабжение ведется из резервуаров, но когда они иссякнут, воду жителям будут подвозить автоцистерны Крайводоканала и администрации города, отметил губернатор края.

Задача коммунальщиков - провести восстановление максимально оперативно, добавил он.