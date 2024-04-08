Вестник Кавказа

Рейс Минводы-Тбилиси был задержан на 5 часов

Рейс Минводы-Тбилиси был задержан на 5 часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет из Минвод в Тбилиси был задержан на 5 часов. Очевидцы сообщают, что причиной задержки могли стать поломки на борту.

Самолет, который должен был вылететь из Минеральных Вод в Тбилиси, задержался в аэропорту на 5 часов.

Лайнер должен был отправиться в столицу Грузии в 8:30, однако пассажиры оказались в салоне только в 9:00.

После этого борт вернули на стоянку, а людей заставили покинуть салон и перебраться в зал ожидания.

По словам очевидцев, причиной задержки могли стать поломки в самолете. Они заявили, что его стали чинить.

Отмечается, что пассажиры вынуждены ждать своего вылета в аэропорту. При этом им не сказали, когда они отправятся в Тбилиси.

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