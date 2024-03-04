Вестник Кавказа

Кавказские Минеральные Воды попали в топ-3 самых востребованных туристических направлений

Кавказские Минеральные Воды попали в топ-3 самых востребованных туристических направлений
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Туристы выбирают Кавказские Минеральные Воды. Регион занял третье место по количеству проданных туристических путевок.

Топ-3 самых востребованных регионов по приобретению турпутевок замкнули Кавказские Минеральные Воды. От общего количества путевок 8% приходится на курорты региона. Информацию об этом распространили в Ассоциации туристических операторов РФ.

Отмечается, что Кавминводы вторые по запросу на отдых в апреле, на первом месте Краснодарский край, а на третьем Калининградская область.

"Туры в российские отели 3 звезды купила почти половина клиентов (47%), доля туров в отели 4 звезды — 37%, а туров в столь желанные при поиске отели 5 звезд — только 3% от проданных на апрель туров. Это даже меньше, чем доля туров, купленных в отели 2 звезды (6%)"

- пресс-служба АТОР

Отмечается, что в среднем на отдых в России придется потратить от 65 тыс рублей без учета перелета. Средняя продолжительность отдыха – 5 дней.

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