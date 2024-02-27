Кавказские Минеральные Воды обзаведутся особой экономической зоной

Власти Ставрополя намерены создать зону с особым налоговым режимом на территории Кавказских Минеральных Вод. В нее войдут несколько туристических инвестиционных проектов.

На Ставрополье будет создана особая экономическая зона, которая будет включать в себя несколько инвестиционных проектов в Кавказских Минеральных Водах.

Об этом сообщил глава Минтуризма региона Андрей Толбатов.

Отмечается, что зона будет туристско-рекреационного типа. В нее войдут четыре инвестиционных проекта в Ессентуках, Кисловодске, Лермонтове и Железноводске.

Общая территория зоны составит 857 Га, на которых будет введен определенный режим взимания налогов.

Уточняется, что реализуемые проекты включают в себя возведение рекреационных объектов, здравниц и гостиниц.

В частности, в Кисловодске будет построена "Солнечная долина" – рекреационный комплекс, который будет включать в себя отели, санатории, сады, поля для гольфа и спортивные площадки. На реализацию этого проекта планируется потратить свыше 50 млрд рублей.

Кроме этого, в Ессентуках создадут санаторно-курортный комплекс "Капельная балка" за 18 млрд рублей.

Также в районе горы Развалка в Железноводске будут реализованы пятнадцать инвестиционных проектов на общую сумму 150 млрд рублей и пятнадцать проектов около горы Бештаю в районе населенного пункта Лермонтово.