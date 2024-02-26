Кисловодск начнет застраиваться элитной недвижимостью

В Кисловодске построят элитный жилой комплекс. Планируется вложить в строительство 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города.

Кисловодск – один из самых динамично развивающихся курортных городов России – привлечет новых жителей не только уникальными природными ландшафтами и хорошей экологией, но и возможностью приобрести квартиры в строящемся элитном жилом комплексе.

«В Кисловодске в 2024 году планируется строительство комплекса среднеэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и объектами городского благоустройства. Всего планируется возвести 5 жилых шестиэтажных домов, включающих около 500 квартир и 1 300 квадратных метров коммерческих помещений»

– глава курорта Евгений Моисеев.

Согласно оценкам, этот проект обойдется в 3,2 млрд рублей, и его основная цель – обеспечить комфорт и удобство для будущих жителей.

Новый жилой комплекс в Кисловодске будет представлять собой современную среднеэтажную застройку. В закрытой зоне ЖК предусмотрены различные общественные пространства, такие как детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Также здесь предусмотрен крытый паркинг. Район застройки удобно расположен вблизи городских маршрутов, что обеспечит легкую и быструю транспортную связь с другими частями города.