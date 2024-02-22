Кисловодск обзаведется новыми гостиницами и здравницами до конца года

Власти Кисловодска намерены нарастить туристический поток и увеличить количество рабочих мест за счет строительства восьми новых отелей и санаториев. Закончить проекты планируется до конца этого года.

В Кисловодске возведут несколько новых объектов для туристического размещения. Городские власти планируют реализовать проекты восьми здравниц и гостиниц. Информация об этом была опубликована градоначальником курорта Евгением Моисеевым в telegram-канале.

Он отметил, что благодаря новым постройкам город увеличит количество рабочих мест и нарастит номерной фонд почти до тысячи койко-мест.

Открытие новых отелей и санаториев планируется в этом году.

"Это даст Кисловодску около тысячи дополнительных коечных мест. Среди новых объектов 1 санаторий, 2 отеля, 2 пансионата и 3 гостиницы. Открытие всех коллективных средств размещения планируется до конца 2024 года. Один объект в новом для Кисловодска формате апарт-отеля уже открыли в начале года. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан"

– Евгений Моисеев