Курортный сбор помог открыть в Кисловодске игровое пространство

Кисловодск хорошеет благодаря курортному сбору. Власти города рассказали о появлении в сквере победы игрового пространства. Курортный сбор предлагается увеличить вдвое.

Очередное игровое пространство появилось на территории курорта благодаря курортному сбору. Об этом сообщили в администрации, уточнив локацию: объект возник на территории сквера Победы. Здесь юных гостей ждут качели и горки.

«Каждый игровой элемент представлен в виде букв, которые вместе собираются в слово „Привет“. Объект реализован за счет средств курортного сбора»

– пресс-служба администрации

По словам главы города на территории курорта благодаря собранным средствам Кисловодск превращается в креативное пространство, где комфортно работать и отдыхать.

В настоящее время объем курортного сбора в городе составляет 100 рублей, однако власти курорта предлагает вдвое увеличить эту сумму.