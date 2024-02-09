Геленджик нарастил курортный сбор за прошлый год

В прошлом году Геленджик заработал 72 млн рублей курортного сбора. Чтобы достичь еще больших показателей, планируется увеличить объем операторов, которые смогут собирать курортные выплаты.

Объем курортного сбора в прошлом году в Геленджике увеличился на 16% и составил 72 млн рублей. В списке тех, кто собирает выплаты, сейчас значится 1000 операторов.

В планах у властей значительно увеличить их число. Информацию об этом опубликовал мэр города Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Градоначальник отметил, что к началу туристического сезона планируется провести ряд ремонтных работ. В частности, в Архипо-Осиповке будет заменено покрытие на набережной, в Дивноморском будет отремонтирована балюстрада, а также бульвар к набережной.

Кроме этого набережные обустроят в Кабардинке и селе Криница.

Мэр Геленджика предложил жителям города принять участие в субботнике, о котором власти сообщат позднее. Богодистов отметил, что активнее всего в наведении порядка должны быть представители сферы туризма, отдыха и торговли.